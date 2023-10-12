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12:49, 12 октября 2023
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Собянин сообщил о росте минимального размера пенсии в Москве

Собянин сообщил о росте минимального размера пенсии в Москве

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

О росте минимального размера пенсии с городской доплатой в Москве с 2024 года сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что размер выплат после роста составит 24500 рублей в месяц (на данный момент 23313 рублей в месяц).

В период с 2024 по 2026 годы будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам в рамках проекта формирования городского бюджета. Основной бюджет в эти годы, по словам градоначальника, будет направлен на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, а также приобретение нового оборудования.

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