Собянин сообщил о росте минимального размера пенсии в Москве

О росте минимального размера пенсии с городской доплатой в Москве с 2024 года сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что размер выплат после роста составит 24500 рублей в месяц (на данный момент 23313 рублей в месяц).

В период с 2024 по 2026 годы будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам в рамках проекта формирования городского бюджета. Основной бюджет в эти годы, по словам градоначальника, будет направлен на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, а также приобретение нового оборудования.