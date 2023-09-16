Пассажир разбил турникет на станции московского метро и попал на видео

На кадрах видно, как мужчина с самокатом разбил ногой створку турникета на выходе со станции. Вандал объяснил свой поступок тем, что у него было плохое настроение после конфликта со знакомым.

Известно, что мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас его действия квалифицированы по статье 214 УК России («Вандализм»).