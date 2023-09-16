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05:29, 16 сентября 2023
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Пассажир разбил турникет на станции московского метро и попал на видео

Пассажир разбил турникет на станции московского метро и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

На станции московского метро «Ховрино» пассажир разбил ногой турникет и попал на видео. Ролик и подробности инцидента опубликовала столичная прокуратура.

На кадрах видно, как мужчина с самокатом разбил ногой створку турникета на выходе со станции. Вандал объяснил свой поступок тем, что у него было плохое настроение после конфликта со знакомым.

Известно, что мужчина ранее был судим за применение насилия в отношении представителя власти. Сейчас его действия квалифицированы по статье 214 УК России («Вандализм»).

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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