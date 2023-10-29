Парковщик у ресторанов и женщина-водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта были названы в исследовании сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС. В рейтинг лидеров вошли водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов. Таким работникам готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

Так, в столице водителю-экспедитору по перевозке ковров предлагают заработок от 150 тысяч рублей в месяц. Водителю-ремонтнику в Санкт-Петербурге готовы платить до 150 тысяч рублей. Водитель-парковщик у ресторанов может получать до 100 тысяч рублей в месяц.

Зарплата до 190 тысяч рублей ожидает водителей категории Е розничной сети известных супермаркетов в Красноярске. А Санкт-Петербурге в таксопарке для женщин-водителей предусмотрена оплата в размере до 165 тысяч рублей в месяц.

На заработок до 200 тысяч рублей может рассчитывать водитель, управляющий вездеходным транспортом. До 239 тысяч рублей предлагают водителю-курьеру в Краснодаре.