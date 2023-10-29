Город
16:35, 29 октября 2023
1 мин.

Парковщик у ресторанов и женщина-водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта

Парковщик у ресторанов и женщина-водитель. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта

© Фото: Unsplash

Самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта были названы в исследовании сервиса «Зарплата.ру», сообщает ТАСС. В рейтинг лидеров вошли водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов. Таким работникам готовы платить от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.

Так, в столице водителю-экспедитору по перевозке ковров предлагают заработок от 150 тысяч рублей в месяц. Водителю-ремонтнику в Санкт-Петербурге готовы платить до 150 тысяч рублей. Водитель-парковщик у ресторанов может получать до 100 тысяч рублей в месяц.

Зарплата до 190 тысяч рублей ожидает водителей категории Е розничной сети известных супермаркетов в Красноярске. А Санкт-Петербурге в таксопарке для женщин-водителей предусмотрена оплата в размере до 165 тысяч рублей в месяц.

На заработок до 200 тысяч рублей может рассчитывать водитель, управляющий вездеходным транспортом. До 239 тысяч рублей предлагают водителю-курьеру в Краснодаре.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.