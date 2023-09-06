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13:27, 06 сентября 2023
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Памятник Юрию Шатунову открыли в Москве

Памятник Юрию Шатунову открыли в Москве

© Кадр: Telegram-канал «Очаково-Матвеевское М125»

В среду, 6 сентября, памятник певцу Юрию Шатунову открыли на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве. В этот день знаменитому артисту, лидеру группы «Ласковый май» могло бы исполниться 50 лет. Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Очаково-Матвеевское М125».

На мероприятии, посвященном открытию бронзового монумента, собрались родственники, друзья и поклонники Шатунова. Многие возложили к памятнику букеты белых роз.

«Легенда!», «Похож, хорошо сделали. Вечная память, хороший артист был», «И снова седая ночь, и только ей доверяю я…», «Один в один Юрий!» — написали пользователи сети в комментариях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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