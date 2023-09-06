Памятник Юрию Шатунову открыли в Москве

В среду, 6 сентября, памятник певцу Юрию Шатунову открыли на его могиле на Троекуровском кладбище в Москве. В этот день знаменитому артисту, лидеру группы «Ласковый май» могло бы исполниться 50 лет. Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Очаково-Матвеевское М125».

На мероприятии, посвященном открытию бронзового монумента, собрались родственники, друзья и поклонники Шатунова. Многие возложили к памятнику букеты белых роз.

«Легенда!», «Похож, хорошо сделали. Вечная память, хороший артист был», «И снова седая ночь, и только ей доверяю я…», «Один в один Юрий!» — написали пользователи сети в комментариях.