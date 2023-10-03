Дети массово отравились шоколадом в Подмосковье

Эпидемиологическое расследование после массового отравления шоколадом учеников МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» в Подмосковье начал Роспотребнадзор. Дети пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции.

«Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», шоколадом отравились семь школьников. Один из учащихся угостил сладостями друзей на свой день рождения. После этого у детей заболел живот и появилась тошнота. Двое отравившихся попали в Домодедовскую больницу.