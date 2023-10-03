21:57, 03 октября 2023
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Дети массово отравились шоколадом в Подмосковье
© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
Эпидемиологическое расследование после массового отравления шоколадом учеников МБОУ «Мисайловская СОШ № 1» в Подмосковье начал Роспотребнадзор. Дети пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции.
«Проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», шоколадом отравились семь школьников. Один из учащихся угостил сладостями друзей на свой день рождения. После этого у детей заболел живот и появилась тошнота. Двое отравившихся попали в Домодедовскую больницу.