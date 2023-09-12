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23:34, 12 сентября 2023
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Москвичей призвали после отпуска показать питомцев ветеринарам

Москвичей призвали после отпуска показать питомцев ветеринарам

© Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Показать после отпуска питомцев ветеринарам призвала москвичей заведующая ветеринарной клиникой Юлия Богданова.

«Кошки и собаки, которые летом живут на даче, обычно свободно гуляют по участку, а нередко и за его пределами. Это первая группа питомцев, которым необходим ветеринарный осмотр после отпуска», — сказала эксперт.

Часто у привезенных из пригорода домашних животных обнаруживаются глисты, блохи, лишай, вирусные заболевания, а иногда и неожиданный приплод. Многие москвичи жалуются, что их собаки чешутся после дачи. Помимо блох, активное почесывание ушей может быть признаком отита, ушного клеща, аллергии и грибковых поражений.

На море животные могут заразиться дирофиляриозом через укусы кровососущих насекомых. Это заболевание не имеет выраженных симптомов. Чтобы исключить его, следует сдать анализ крови и сделать эхокардиографию.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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