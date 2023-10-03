В Москве начали включать отопление

В жилых домах и соцучреждениях Москвы во вторник, 3 октября, начали включать отопление, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы», — сообщил Бирюков.

Полностью отопление в Москве включат в течение пяти дней. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно отопительный сезон стартует в жилых домах и офисных зданиях, а затем на промышленных предприятиях.

Бирюков отметил, что гидравлические и температурные испытания тепловых сетей провели в теплое время года. Система готова к бесперебойному теплоснабжению более 74 тысяч объектов.