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19:04, 03 октября 2023
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В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

© Фото: Julian Hochgesang / Unsplash

В жилых домах и соцучреждениях Москвы во вторник, 3 октября, начали включать отопление, сообщил Комплекс городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием сегодня приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы», — сообщил Бирюков.

Полностью отопление в Москве включат в течение пяти дней. Первыми тепло получат школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно отопительный сезон стартует в жилых домах и офисных зданиях, а затем на промышленных предприятиях.

Бирюков отметил, что гидравлические и температурные испытания тепловых сетей провели в теплое время года. Система готова к бесперебойному теплоснабжению более 74 тысяч объектов.

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