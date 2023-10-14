Осмотр детеныша панды из Московского зоопарка попал на видео

На кадрах видно, как специалисты померили окружность лап и длину туловища детеныша, а также провели комплексный осмотр. «Зоологи сделали все максимально оперативно, чтобы поскорее вернуть малышку маме. Первое время очень важно не разлучать их надолго», — отметила Акулова.

Первый в истории России детеныш у семьи больших панд появился на свет в августе 2023 года. Панды Жуи и Диндин были переданы в Московский зоопарк в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между СССР и КНР.