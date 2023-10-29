Осенняя депрессия или грусть? Психиатр Фофанова назвала главные признаки расстройства

Главные признаки расстройства, которые могут говорить о наличии у человека осенней депрессии или грусти назвала психиатр, старший преподаватель Академии постдипломного образования Федерального научно-клинического центра Юлия Фофанова, пишет портал «Доктор Питер».

По словам эксперта, осень в меланхолию впадают даже психически здоровые люди. Объясняется это уменьшением количества солнечного света, и как следствие происходит дисбаланс нейромедиаторов, отвечающих за контроль над эмоциями.

Врач пояснила, что если депрессивное состояние проявляется только в осенний период и человек подвержен грусти, упадку сил и проблемам с концентрацией внимания, то в этом случае речь идет о сезонном аффективном расстройстве.

«Не стоит путать этот диагноз с обычной осенней хандрой, знакомой многим. В состоянии аффективного расстройства человек не имеет мотивации для того, чтобы делать даже самые простые дела. Он страдает от ощущения безнадежности и бесполезности, мучится от приступов раздражительности», — пояснила специалист.

Признаками сезонного аффективного расстройства является апатия, чрезмерная сонливость, усталость, замедленная реакция, повышенная слезливость, тревожность и приступы паники. При обнаружении у себя этих признаков лучше обратиться к специалисту, посоветовала психиатр.

Кроме этого, можно купить специальные лампы, имитирующие солнечный свет, что также может помочь поднять настроение, добавила эксперт.