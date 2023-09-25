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11:34, 25 сентября 2023
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Осенний заплыв мужчины на Патриарших прудах попал на видео

Осенний заплыв мужчины на Патриарших прудах попал на видео
© Скриншот: Москва на максималках / Telegram

Осенний заплыв мужчины на Патриарших прудах попал на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва на максималках».

На кадрах запечатлено, как россиянин плывет кролем вдоль ресторана Pavilion, который находится на берегу пруда. Видео записано в третьей декаде сентября.

Как сообщает Гидрометцентр, на этой неделе, с 25 сентября, в столице похолодает до 18-20 градусов. При этом осадков не ожидается.

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