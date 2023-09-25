Осенний заплыв мужчины на Патриарших прудах попал на видео. Ролик, записанный очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва на максималках».

На кадрах запечатлено, как россиянин плывет кролем вдоль ресторана Pavilion, который находится на берегу пруда. Видео записано в третьей декаде сентября.

Как сообщает Гидрометцентр, на этой неделе, с 25 сентября, в столице похолодает до 18-20 градусов. При этом осадков не ожидается.