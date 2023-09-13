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21:57, 13 сентября 2023
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«Осенний морж» в столичном водоеме попал на видео

«Осенний морж» в столичном водоеме попал на видео

© Кадр: Telegram-канал «Марьино/ЮВАО М125»

«Морж» искупался в столичном водоеме и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125». Мужчина устроил заплыв в пруду на Новочеркасском бульваре.

«Осень уж, а они все в воду лезут», «Ну а что, бабье лето же», «Не хватает какой-то песни на заднем фоне», «Ох, главное, чтобы не застудил себе ничего», «Лето не на улице, а в душе», «Ждем его заплывов зимой», — отреагировали на увиденное подписчики канала.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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