«Осенний морж» в столичном водоеме попал на видео

«Морж» искупался в столичном водоеме и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Марьино/ЮВАО М125». Мужчина устроил заплыв в пруду на Новочеркасском бульваре.

«Осень уж, а они все в воду лезут», «Ну а что, бабье лето же», «Не хватает какой-то песни на заднем фоне», «Ох, главное, чтобы не застудил себе ничего», «Лето не на улице, а в душе», «Ждем его заплывов зимой», — отреагировали на увиденное подписчики канала.