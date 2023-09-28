Названы две обязательные осенние прививки

Две обязательные прививки, которые необходимо сделать осенью, назвал «Российской газете» заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Он напомнил о важности вакцинации против гриппа.

Горелов уточнил, что и трехвалентные, и четырехвалентные вакцины эффективны как мера профилактики. «В этом эпидсезоне ожидается активная циркуляция вируса гриппа А. Можно прививаться обеими этими вакцинами», — порекомендовал эксперт.

Ученый также заявил, что для россиян старше 60 лет обязательна хотя бы однократная вакцинация против пневмококка. Ее можно делать в один день с прививкой против гриппа.