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12:01, 05 августа 2023
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«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и области

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и области

© Фото: Unsplash

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, период предостережения действует с 12:00 до 18:00 6 августа. Ожидается, что столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся до 31-33 градусов тепла.

Как сообщают синоптики, в воскресенье, 6 августа, характер погоды в столице не изменится.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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