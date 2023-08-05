«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве и области

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области. Предупреждение об опасной погоде появилось на сайте Гидрометцентра России.

По данным метеослужбы, период предостережения действует с 12:00 до 18:00 6 августа. Ожидается, что столбики термометров в Москве и Подмосковье поднимутся до 31-33 градусов тепла.

Как сообщают синоптики, в воскресенье, 6 августа, характер погоды в столице не изменится.