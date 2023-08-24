Опухоль размером с арбуз удалили женщине подмосковные врачи

Опухоль размером с арбуз удалили 71-летней женщине врачи Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает Минздрав Подмосковья.

Пенсионерка поступила в медучреждение с жалобами на резкие боли в области живота, его увеличенный размер и кровянистые выделения. У нее выявили огромную опухоль яичников весом семь килограммов, опасную для жизни.

«Опухоль яичников достигла 45 сантиметров в диаметре, что занимало почти всю брюшную полость. Во время оперативного вмешательства мы удалили опухоль вместе с маткой и придатками, тем самым спасли жизнь пациентке», — рассказала заведующая онкологическим (гинекологическим) отделением №4 Ирина Карьгина.

После операции материал направили на гистологию. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома.