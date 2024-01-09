Россиянам показали дизайн нового поезда метро «Москва 2024». Проект визуализировал Дептранс. Состав будет обладать улучшенными техническими характеристиками, сообщил глава департамента Максим Ликсутов.

В поездах установят новые зарядки и модернизируют пульт машиниста. Головные входы в вагоны усовершенствуют для удобства маломобильных пассажиров. Кроме того, для «Москвы 2024» разработали новый дизайн салона.

Цвет интерьера состава жители столицы могут выбрать до 10 сентября на выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума.