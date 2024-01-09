Город
05:54, 01 сентября 2023
1 мин.

Россиянам показали дизайн нового поезда метро «Москва 2024»

Россиянам показали дизайн нового поезда метро «Москва 2024»

© Изображение: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Россиянам показали дизайн нового поезда метро «Москва 2024». Проект визуализировал Дептранс. Состав будет обладать улучшенными техническими характеристиками, сообщил глава департамента Максим Ликсутов.

В поездах установят новые зарядки и модернизируют пульт машиниста. Головные входы в вагоны усовершенствуют для удобства маломобильных пассажиров. Кроме того, для «Москвы 2024» разработали новый дизайн салона.

Цвет интерьера состава жители столицы могут выбрать до 10 сентября на выставке «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.