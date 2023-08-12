Опубликована история самых известных бань Москвы

Историю самых известных бань столицы — Сандуновских — опубликовали в группе «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сандуновские бани были построены в 1806 году и названы в честь владельца и актера Силы Сандунова, работавшего при дворе Екатерины II. За первые 90 лет бани сменили немало владельцев, пока не попали в руки офицера Алексея Ганецкого», — рассказывает автор.

В 1896-м Ганецкий снес существовавшие на тот момент бани и вместо них заказал постройку новых — таких, которые превосходили бы все бани в России.

Отстроенный комплекс бань разместился в большом трехэтажном здании, где также располагались номера, сдаваемые квартиры, читальня, парикмахерские, комнаты отдыха и магазин.

В начале 1990-х Сандуновские бани на Неглинной улице были отреставрированы. Сегодня их может посетить любой желающий. По помещениям бань также проводятся экскурсии.

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