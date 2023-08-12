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05:31, 12 августа 2023
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Опубликована история самых известных бань Москвы

Опубликована история самых известных бань Москвы

© Фото: Andreykor / Wikimedia Commons

Историю самых известных бань столицы — Сандуновских — опубликовали в группе «Неизвестная Москва. История, легенды» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сандуновские бани были построены в 1806 году и названы в честь владельца и актера Силы Сандунова, работавшего при дворе Екатерины II. За первые 90 лет бани сменили немало владельцев, пока не попали в руки офицера Алексея Ганецкого», — рассказывает автор.

В 1896-м Ганецкий снес существовавшие на тот момент бани и вместо них заказал постройку новых — таких, которые превосходили бы все бани в России.

Отстроенный комплекс бань разместился в большом трехэтажном здании, где также располагались номера, сдаваемые квартиры, читальня, парикмахерские, комнаты отдыха и магазин.

В начале 1990-х Сандуновские бани на Неглинной улице были отреставрированы. Сегодня их может посетить любой желающий. По помещениям бань также проводятся экскурсии.

Ранее москвичей обеспокоила судьба трижды достроенного дома.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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