Опубликована история появления «кусочка Португалии» в центре Москвы

Историю появления в центре российской столицы «кусочка Португалии» — особняка купца Арсения Морозова — опубликовал один из авторов сообщества «Москва» в социальной сети «ВКонтакте». Необычное строение на Воздвиженке построили в конце XIX века.

«Поразительно, что особняк, который сейчас является объектом культурного наследия и собирает тысячи лайков, современники считали нелепым и нещадно критиковали… Они посмеивались над зданием еще во время его возведения», — отметил рассказчик. Так, писатель Лев Толстой в своем романе «Воскресение», говоря о строительстве «глупого, ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку», имел ввиду именно это здание.

По словам автора поста, прототип своего будущего имения Морозов увидел в португальском городе Синтра: дворец Пена так сильно его вдохновил, что он решил построить в Москве нечто очень похожее. Критика окружающих его не останавливала.

Чтобы особняк не казался скучным, отделку каждого зала в нем выполнили в разных стилях, в числе которых псевдоготика, ампир, барокко, китайский и арабский стили.

Когда ремонт был окончен, Морозов пригласил в гости свою мать. Осмотрев новый дом наследника, женщина сказала: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет это знать».