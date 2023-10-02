Опрокинувшийся с детьми автобус в Подмосковье попал на видео

Опрокинувшийся с детьми автобус в подмосковном Щелково попал на видео. Записанные очевидцами кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Типичное Щелково | ТЩ».

По имеющейся информации, школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в районе села Трубино. Сообщается, что никто из 30 находившихся в салоне детей не пострадал.

Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту аварии с автобусом. Стало известно, что водитель почувствовал себя плохо и потерял управление, в результате чего транспорт скатился в кювет.