10:02, 02 октября 2023
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Опрокинувшийся с детьми автобус в Подмосковье попал на видео
Опрокинувшийся с детьми автобус в подмосковном Щелково попал на видео. Записанные очевидцами кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Типичное Щелково | ТЩ».
По имеющейся информации, школьный автобус съехал с трассы в кювет и перевернулся в районе села Трубино. Сообщается, что никто из 30 находившихся в салоне детей не пострадал.
Прокуратура Подмосковья организовала проверку по факту аварии с автобусом. Стало известно, что водитель почувствовал себя плохо и потерял управление, в результате чего транспорт скатился в кювет.