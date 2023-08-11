Определены самые востребованные у россиян вакансии на летних подработках

Самые востребованные у россиян вакансии на летних подработках определили «Ленте.ру» аналитики «Авито Работы».

Чаще всего летом пользуются спросом вакансии работника торгового зала, где в среднем по стране платят 32,5 тысячи рублей в месяц. На втором месте в рейтинге позиция менеджера по туризму с окладом в размере 30,4 тысяч рублей. Но некоторые фирмы предлагают заработок от 50 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Среди других популярных подработок оказалась позиции переводчика с зарплатой порядка 75,5 тысячи рублей и администратора гостиницы с доходом в 28 тысяч рублей. Кроме того, россияне устраиваются летом менеджерами по подбору персонала, кассирами, сборщиками, операторами ПК, дизайнерами и операторами call-центра.