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10:01, 25 августа 2023
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Определены самые популярные у абитуриентов специальности

Определены самые популярные у абитуриентов специальности

© Фото: Danial Igdery / Unsplash

Самые популярные у абитуриентов специальности определили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Рейтинг составлялся на основе поданных на Госуслугах и офлайн заявлениях на поступление в колледжи и вузы.

Больше всего выпускников выбрали ИТ-специальности. Так, в вузах самый высокий спрос оказался на направление «Информатика и вычислительная техника», а в колледжах — «Информационные системы и программирование».

Будущие студенты высших учебных заведений решили также учиться по специальностям «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление», «Клиническая медицина» и «Машиностроение». Среди самых популярных направлений для получения среднего профессионального образования оказалось «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Туризм и гостеприимство».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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