Определены самые популярные у абитуриентов специальности

Самые популярные у абитуриентов специальности определили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Рейтинг составлялся на основе поданных на Госуслугах и офлайн заявлениях на поступление в колледжи и вузы.

Больше всего выпускников выбрали ИТ-специальности. Так, в вузах самый высокий спрос оказался на направление «Информатика и вычислительная техника», а в колледжах — «Информационные системы и программирование».

Будущие студенты высших учебных заведений решили также учиться по специальностям «Образование и педагогические науки», «Экономика и управление», «Клиническая медицина» и «Машиностроение». Среди самых популярных направлений для получения среднего профессионального образования оказалось «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Экономика и бухгалтерский учет» и «Туризм и гостеприимство».