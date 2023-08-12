Определены районы ТиНАО с максимальным увеличением предложений жилья

Районы ТиНАО с максимальным увеличением предложений жилья за год определили аналитики компании «Метриум». Их подсчетами делится РБК.

На первом месте рейтинга оказалось поселение Мурашкинское, где число предложений выросло в 44 раза: с 27 в августе 2022-го до 1187 в августе 2023-го.

Вторую позицию заняло Филимонковское поселение с ростом предложений жилья в 2,1 раза — с 835 до 1815. Третьим стало поселение Внуковское с увеличением экспозиции в 1,8 раза — с 358 до 665.

В пятерку лидеров также вошли Сосенское и Рязановское поселения.