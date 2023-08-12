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01:01, 12 августа 2023
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Определены районы ТиНАО с максимальным увеличением предложений жилья

Определены районы ТиНАО с максимальным увеличением предложений жилья

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Районы ТиНАО с максимальным увеличением предложений жилья за год определили аналитики компании «Метриум». Их подсчетами делится РБК.

На первом месте рейтинга оказалось поселение Мурашкинское, где число предложений выросло в 44 раза: с 27 в августе 2022-го до 1187 в августе 2023-го.

Вторую позицию заняло Филимонковское поселение с ростом предложений жилья в 2,1 раза — с 835 до 1815. Третьим стало поселение Внуковское с увеличением экспозиции в 1,8 раза — с 358 до 665.

В пятерку лидеров также вошли Сосенское и Рязановское поселения.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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