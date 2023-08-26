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10:01, 26 августа 2023
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Определены районы Москвы с максимальным уменьшением предложения «вторичек»

Определены районы Москвы с максимальным уменьшением предложения «вторичек»

© Фото: Unsplash

Районы старой Москвы с максимальным уменьшением предложения «вторичек» определили специалиста «Инком-Недвижимости». Их подсчетами делится РБК.

По имеющейся информации, с начала 2023 года заметнее всего — на 37 процентов — количество выставленных на продажу лотов сократилось в Молжаниновском районе. На второй позиции рейтинга Якиманка (минус 13,5 процента), на третьей — Марфино (минус 10,5 процента).

В пятерку лидеров также попали Даниловский (минус 9,3 процента) и Войковский (минус 8,3 процента) районы.

Специалисты «Инком-Недвижимости» поясняют, что в данном рейтинге большое значение имеет изначальное количество объектов. В Молжаниново в январе их было 80, а в августе осталось 50. В то же время в Даниловском районе из 1550 предложений января сегодня доступно 1410.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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