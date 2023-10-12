Определены города Подмосковья с максимально подорожавшими «первичками»

Города Подмосковья с максимально подорожавшим за год первичным жильем определили аналитики платформы bnMAP.pro. Их подсчетами делится РБК.

Первое место в рейтинге заняла Лобня. В сентябре 2022 года квадратный метр жилья в новостройках там стоил в среднем 143,4 тысячи рублей. За 12 месяцев цены выросли на 26,3 процента — до 181,1 тысячи рублей.

Специалисты объясняют лидерство этого города сравнительно небольшим количеством лотов: продажа любого из них вызывает заметные колебания средней цены.

Вторым в списке стал Долгопрудный с увеличением стоимости «квадрата» на 21,5 процента (с 192,8 до 234,2 тысячи рублей), третьим — Домодедово с ростом цены на 17,4 процента (с 153,8 до 180,6 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также попали Красногорск и Апрелевка.