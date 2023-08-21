Определена средняя стоимость купленных москвичами автомобилей

Определена средняя стоимость купленных москвичами за первые шесть месяцев 2023 года автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «СберАвто» и «Чек Индекс».

Так, средняя цена нового авто в столице за полгода составила 2,9 миллиона рублей. При этом машины с пробегом горожане покупали в среднем за 1,7 миллиона рублей.

Жители Подмосковья тратили чуть меньше: 2,6 миллиона за новое авто и 1,4 миллиона — за подержанное.

Средняя цена на новое авто в январе-июне по всей России составила 1,9 миллиона рублей, на автомобиль с пробегом — 1,3 миллиона рублей, уточнили специалисты.