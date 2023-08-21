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13:01, 21 августа 2023
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Определена средняя стоимость купленных москвичами автомобилей

Определена средняя стоимость купленных москвичами автомобилей

© Фото: Breno Assis / Unsplash

Определена средняя стоимость купленных москвичами за первые шесть месяцев 2023 года автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков «СберАвто» и «Чек Индекс».

Так, средняя цена нового авто в столице за полгода составила 2,9 миллиона рублей. При этом машины с пробегом горожане покупали в среднем за 1,7 миллиона рублей.

Жители Подмосковья тратили чуть меньше: 2,6 миллиона за новое авто и 1,4 миллиона — за подержанное.

Средняя цена на новое авто в январе-июне по всей России составила 1,9 миллиона рублей, на автомобиль с пробегом — 1,3 миллиона рублей, уточнили специалисты.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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