Операция по спасению трехлетнего ребенка прошла в Подмосковье

Операция по спасению трехлетнего ребенка прошла в подмосковной Дубне, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас». Малыш оказался заблокированным в квартире, когда его бабушка ненадолго вышла в подъезд.

В службу «112» обратилась 60-летняя женщина, она рассказала, что ее внук закрыл дверь изнутри, когда ее не было в квартире.

Оперативно прибывшие по адресу спасатели деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента в присутствии полицейских. Ребенок не пострадал.