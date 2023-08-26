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07:01, 26 августа 2023
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Операция по спасению трехлетнего ребенка прошла в Подмосковье

Операция по спасению трехлетнего ребенка прошла в Подмосковье

© Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Операция по спасению трехлетнего ребенка прошла в подмосковной Дубне, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас». Малыш оказался заблокированным в квартире, когда его бабушка ненадолго вышла в подъезд.

В службу «112» обратилась 60-летняя женщина, она рассказала, что ее внук закрыл дверь изнутри, когда ее не было в квартире.

Оперативно прибывшие по адресу спасатели деблокировали дверь с помощью шанцевого инструмента в присутствии полицейских. Ребенок не пострадал.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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