Операция по спасению 300-килограммого быка из колодца попала на видео

300-килограммовый бык провалился в колодец в подмосковном Щелково. Операция по его спасанию попала на видео, которое было опубликовано Telegram-каналом Московской областной противопожарно-спасательной службы.

Инцидент произошел в деревне Корякино. Молодой бычок по кличке Дин повалил забор и сбежал из загона, на соседнем участке он упал в заброшенный колодец.

Прибывшие на место происшествия спасатели обвязали парнокопытное строительными стропами, закрепив их на металлической трубе. Затем металлическую трубу подняли жители деревни, так удалось вытащить быка на поверхность. Он не пострадал.