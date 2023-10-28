Пришла опасная погода. Ходить по улицам сейчас не безопасно

Ухудшение погодных условий спрогнозировал в Москве научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости синоптик заявил, что в эти выходные в столице ожидается соответствующая норме середины ноября погода.

Метеоролог уточнил, что в субботу, 28 октября, в городе усилится снег. Температура составит от нуля до минус двух градусов. Резко понизится давление — примерно на 10–13 миллиметра ртутного столба ниже нормы. Из-за дождя в конце дня на дорогах ожидается гололедица и гололед.

В воскресенье, 29 октября, температура составит около нуля градусов.

Ранее настоящую зиму пообещала жителям Москвы главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.