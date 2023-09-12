Охваченные огнем автомобили на подмосковной парковке попали на видео

Охваченные огнем автомобили на парковке в подмосковном Подольске попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, на парковке ГИБДД загорелось четыре легковые машины. Кроме того, от возгорания пострадали расположенные рядом сарай и гараж.

Как сообщает Shot, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.