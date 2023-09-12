00:58, 12 сентября 2023
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Охваченные огнем автомобили на подмосковной парковке попали на видео
© Кадр: Telegram-канал Shot
Охваченные огнем автомобили на парковке в подмосковном Подольске попали на видео. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot.
По имеющейся информации, на парковке ГИБДД загорелось четыре легковые машины. Кроме того, от возгорания пострадали расположенные рядом сарай и гараж.
Как сообщает Shot, огонь распространился на площади 80 квадратных метров. В настоящий момент пожар потушен.