Огромная очередь в Московский зоопарк попала на видео

В субботу, 23 сентября, у входа в Московский зоопарк выстроилась огромная очередь. Столпотворение попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 24».

На кадрах видно, что очередь из желающих посмотреть на животных растянулась примерно на 200 метров. По данным очевидцев, до 10 утра попасть в зоопарк можно было без ожидания.

Ажиотаж связан с аномально теплой погодой в столице. Столбики термометров 23 сентября 2023 года поднялись до 25 градусов тепла.