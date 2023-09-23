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16:02, 23 сентября 2023
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Огромная очередь в Московский зоопарк попала на видео

Огромная очередь в Московский зоопарк попала на видео

© Кадр: видео Telegram-канал «Москва 24»

В субботу, 23 сентября, у входа в Московский зоопарк выстроилась огромная очередь. Столпотворение попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва 24».

На кадрах видно, что очередь из желающих посмотреть на животных растянулась примерно на 200 метров. По данным очевидцев, до 10 утра попасть в зоопарк можно было без ожидания.

Ажиотаж связан с аномально теплой погодой в столице. Столбики термометров 23 сентября 2023 года поднялись до 25 градусов тепла.

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