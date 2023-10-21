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01:10, 21 октября 2023
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В Москве резко сократилось число «однушек» в аренду

В Москве резко сократилось число «однушек» в аренду

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве резко сократилось число однокомнатных квартир в аренду. За месяц количество малогабаритного съемного жилья сократилось до 14,2 тысячи предложений, сообщили «Известиям» в «ДОМ.РФ».

Количество объявлений об аренде наиболее доступных по цене «однушек» в Москве стало намного меньше, чем в целом по стране. Количество сдаваемых двухкомнатных квартир при этом составило 13,7 тысячи лотов.

По словам экспертов, такая тенденция связана с общим повышением благосостояния населения и, как следствие, с повышением спроса на аренду более просторных квартир.

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