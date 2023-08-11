«Очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети
© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Необычное ДТП в городе Павловский Посад попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«В подмосковном Павловском Посаде произошло очень странное ДТП», — отметил автор поста. В ролике легковой автомобиль на большой скорости влетает в отделяющий проезжую часть от пешеходной бордюр и переворачивается. Трое мужчин вылезают из авто через лобовое стекло, видимых травм на них нет.
Увиденное развеселило пользователей сети. «Это называется «смотрите, как я могу»», «Зато дрифтанул», «Слабоумие и отвага», «Пристегивайтесь, пацаны», «Не вписался в поворот», «И смех, и грех», «Краска, которой пешеходники рисуют, подвела», «Хоть и не смешно, но смешно», «Эрих Мария Ремарк «Три товарища»», — написали они в комментариях.