«Очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети

Необычное ДТП в городе Павловский Посад попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«В подмосковном Павловском Посаде произошло очень странное ДТП», — отметил автор поста. В ролике легковой автомобиль на большой скорости влетает в отделяющий проезжую часть от пешеходной бордюр и переворачивается. Трое мужчин вылезают из авто через лобовое стекло, видимых травм на них нет.