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17:31, 11 августа 2023
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«Очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети

«Очень странное ДТП» в Подмосковье развеселило пользователей сети

© Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Необычное ДТП в городе Павловский Посад попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«В подмосковном Павловском Посаде произошло очень странное ДТП», — отметил автор поста. В ролике легковой автомобиль на большой скорости влетает в отделяющий проезжую часть от пешеходной бордюр и переворачивается. Трое мужчин вылезают из авто через лобовое стекло, видимых травм на них нет.

Увиденное развеселило пользователей сети. «Это называется «смотрите, как я могу»», «Зато дрифтанул», «Слабоумие и отвага», «Пристегивайтесь, пацаны», «Не вписался в поворот», «И смех, и грех», «Краска, которой пешеходники рисуют, подвела», «Хоть и не смешно, но смешно», «Эрих Мария Ремарк «Три товарища»», — написали они в комментариях.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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