02:15, 28 октября 2023
1 мин.
Обжег важный орган. Содержимое карманов привело к неловкой травме
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
В Санкт-Петербурге мужчина получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в брюках. С этой неловкой травмой он попал в больницу, сообщает «Фонтанка».
Россиянин обратился в медучреждение с термическими ожогами интимных мест, кисти и живота. Врачи отправили его лечиться домой. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.
Ранее россиянин сломал позвоночник во время поездки в лифте.