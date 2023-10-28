Обжег важный орган. Содержимое карманов привело к неловкой травме

В Санкт-Петербурге мужчина получил ожог полового органа из-за взрыва зажигалки в брюках. С этой неловкой травмой он попал в больницу, сообщает «Фонтанка».

Россиянин обратился в медучреждение с термическими ожогами интимных мест, кисти и живота. Врачи отправили его лечиться домой. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.

Ранее россиянин сломал позвоночник во время поездки в лифте.