Объявления водителя в автобусе рассмешили москвичей

Объявления водителя в автобусе, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» рассмешили горожан.

«Уважаемые пассажиры! При выходе из автобуса не забывайте свои подозрительные вещи», «Об остановках прошу сообщить заранее и таким голосом, как будто вы ее проехали пять минут назад», «Если бабушке никто сейчас не уступит, это сделаю я», — говорится в объявлениях.

Подписчиков канала рассмешили шутки водителя. «Ему бы в стенд ап», «Очень здорово», «Водитель класс», «Доступным языком и по существу», «Очень смешно», «Реально хороший юмор», «Особенно про бабушку огонь», «Водила-приколист», — написали они.