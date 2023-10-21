22:35, 21 октября 2023
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Объявления водителя в автобусе рассмешили москвичей
© Фото: Ant Rozetsky / Unsplash
Объявления водителя в автобусе, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» рассмешили горожан.
«Уважаемые пассажиры! При выходе из автобуса не забывайте свои подозрительные вещи», «Об остановках прошу сообщить заранее и таким голосом, как будто вы ее проехали пять минут назад», «Если бабушке никто сейчас не уступит, это сделаю я», — говорится в объявлениях.
Подписчиков канала рассмешили шутки водителя. «Ему бы в стенд ап», «Очень здорово», «Водитель класс», «Доступным языком и по существу», «Очень смешно», «Реально хороший юмор», «Особенно про бабушку огонь», «Водила-приколист», — написали они.