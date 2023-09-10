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04:01, 10 сентября 2023
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Объявление на улице в Москве умилило пользователей сети

Объявление на улице в Москве умилило пользователей сети

© Фото: Clique Images / Unsplash

Объявление на улице в Москве умилило пользователей сети. Фотография послания была опубликована в Telegram-канале «Преображенка — Преображенское М125».

«Возьми рисунок на удачу. Бесплатно», — написано детским почерком в тексте объявления, а на отрывных частях внизу листка нарисованы мультяшные животные с едой в лапах: лиса с плиткой шоколада, заяц с апельсином и кот с вишней.

«Как это мило», «Забираю котеночка с черешенкой», «Шоколадка моя», «А на нормальную зарплату есть талисман?» — написали подписчики канала.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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