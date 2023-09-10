Объявление на улице в Москве умилило пользователей сети. Фотография послания была опубликована в Telegram-канале «Преображенка — Преображенское М125».

«Возьми рисунок на удачу. Бесплатно», — написано детским почерком в тексте объявления, а на отрывных частях внизу листка нарисованы мультяшные животные с едой в лапах: лиса с плиткой шоколада, заяц с апельсином и кот с вишней.

«Как это мило», «Забираю котеночка с черешенкой», «Шоколадка моя», «А на нормальную зарплату есть талисман?» — написали подписчики канала.