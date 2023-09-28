Объявление над сушилкой в туалете подмосковного ТЦ рассмешило пользователей сети

Объявление над сушилкой для рук в туалете подмосковного торгового центра (ТЦ) рассмешило пользователей сети. Фото появилось в Telegram-аккаунте «Мои Люберцы».

«Уважаемые посетители! Это электрическая сушилка для рук!» — написано пояснение на листе бумаги, прикрепленном на стене в общественном туалете над прибором.

Автор снимка поинтересовалась у подписчиков канала, что там можно еще сушить. «Судя по тому, на какой высоте она расположена, у меня несколько версий», «Главное, чтобы с писсуаром не перепутали, а то током шмякнет», «Если фотка из мужского туалета, ответ очевиден», «Это руки сушить надо было? То-то неудобно было подлезть», «Если сходить туда в туалет, что получится? Все раздует, как против ветра. Моментальная карма», — написали пользователи мессенджера.