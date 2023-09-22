Объявление в маршрутке рассмешило пользователей сети

Объявление в столичной маршрутке рассмешило пользователей сети. Фотография была опубликована в Тelegram-канале «Что там в Москве?»

На листе бумаги распечатан прайс-лист: стоимость проезда составляет 85 рублей. За езду «побыстрее» водитель просит 150 рублей, стоя — 70 рублей, лежа — 50 рублей. Бежать рядом с общественным транспортом, согласно прейскуранту, пассажиру предлагается за 20 рублей, а проезд на коленях водителя оценивается в 300 рублей.

«Бизнес-план — огонь», «Вы приняты в команду маркетинга», «За 300 надеюсь водитель достанет свою корочку тракториста», «Жуткий баян», «С кричащими детьми — тысяча рублей, дать порулить — пять тысяч», «Я бы посигналил за 200», «Ну и цены», — написали подписчики канала.