Объявление в столичном парке напугало москвичей

Фотографию вывешенного на дереве в Бутовском лесопарке объявления опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» Местные жители пожаловались на женщину, которая охотится на белок.

«По нашему лесу ходит женщина с котом в маленькой коляске или на поводке. Она прикармливает белок, а затем натравливает на них кота. Кот загрыз уже несколько белок. Этому есть свидетели — одну белку кот убил прямо на глазах детей», — говорится в объявлении. Автор текста призывает горожан снимать женщину на камеры смартфонов, чтобы собирать доказательства ее правонарушений.

Публикация напугала пользователей сети. «Ужас какой», «Звучит как начало фильма ужасов», «Бутовский беличий маньяк», — написали они в комментариях. Один из юзеров предложил натравить на кота «маньячки» собаку, другой отметил, что кот ни в чем не виноват. «Хм... А кот способен справиться с белкой? По-моему, белка ему не по зубам», — выразил сомнения еще один участник дискуссии.