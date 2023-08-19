Обитающая в столичном пруду черепаха попала на видео

Обитающая в одном из Головинских прудов на севере столицы черепаха попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Вот на Головинском пруду черепашка живет у нас», — рассказывает автор ролика, в котором животное сначала сидит на камне, а потом спрыгивает с него и плавает под водой.

По информации канала, неизвестные выпустили в пруд нескольких черепах, они живут там все лето.