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08:31, 19 августа 2023
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Обитающая в столичном пруду черепаха попала на видео

Обитающая в столичном пруду черепаха попала на видео

© Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

Обитающая в одном из Головинских прудов на севере столицы черепаха попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сейчас».

«Вот на Головинском пруду черепашка живет у нас», — рассказывает автор ролика, в котором животное сначала сидит на камне, а потом спрыгивает с него и плавает под водой.

По информации канала, неизвестные выпустили в пруд нескольких черепах, они живут там все лето.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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