Обезьяна у подъезда жилого дома в Подмосковье попала на видео

В ролике обезьяна по имени Фрося залезла на перила пандуса. На питомце — шлейка и балетная пачка. После оклика хозяйки животное спустилось на землю.

«Вот таких "домашних питомцев" в Химках можно встретить», — подписала видео администрация группы. Обезьяна умилила фолловеров, некоторые отметили, что хотели бы завести себе такое животное.