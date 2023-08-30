08:35, 30 августа 2023
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Обезьяна у подъезда жилого дома в Подмосковье попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Типичные Химки»
На входе в подъезд жилого дома в Подмосковье заметили обезьяну. Животное попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».
В ролике обезьяна по имени Фрося залезла на перила пандуса. На питомце — шлейка и балетная пачка. После оклика хозяйки животное спустилось на землю.
«Вот таких "домашних питомцев" в Химках можно встретить», — подписала видео администрация группы. Обезьяна умилила фолловеров, некоторые отметили, что хотели бы завести себе такое животное.