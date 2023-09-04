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00:01, 04 сентября 2023
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Обезьяна сбежала из квартиры и застряла на дереве у отдела УФМС в Москве

Обезьяна сбежала из квартиры и застряла на дереве у отдела УФМС в Москве

© Фото: Unsplash

Домашняя обезьяна убежала из квартиры и застряла на дереве на юге Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, млекопитающее застряло на дереве напротив отдела Федеральной миграционной службы по району Выхино-Жулебино. На место выехали специалисты. Для спасения животного они намерены временно усыпить его, говорится в сообщении.

Видео с Ферганской улицы, где застряло животное, опубликовал Telegram-канал «112».

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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