00:01, 04 сентября 2023
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Обезьяна сбежала из квартиры и застряла на дереве у отдела УФМС в Москве
© Фото: Unsplash
Домашняя обезьяна убежала из квартиры и застряла на дереве на юге Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.
По имеющейся информации, млекопитающее застряло на дереве напротив отдела Федеральной миграционной службы по району Выхино-Жулебино. На место выехали специалисты. Для спасения животного они намерены временно усыпить его, говорится в сообщении.
Видео с Ферганской улицы, где застряло животное, опубликовал Telegram-канал «112».