Жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде

Предупреждение об опасной погоде на территории Москвы и Московской области появилось на сайте Гидрометцентра России. По данным синоптиков, в столице до 21:00 понедельника, 9 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

На территории Подмосковья аналогичное предупреждение о шквалистом ветре. Кроме того, с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, 10 октября, на дорогах возможно образование гололедицы.

По данным МЧС России по столице, днем 9 октября ожидается 3-5 градусов тепла. Пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами гололедица.