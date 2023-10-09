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11:32, 09 октября 2023
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Жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде

Жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Предупреждение об опасной погоде на территории Москвы и Московской области появилось на сайте Гидрометцентра России. По данным синоптиков, в столице до 21:00 понедельника, 9 октября, ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду.

На территории Подмосковья аналогичное предупреждение о шквалистом ветре. Кроме того, с 21:00 понедельника до 09:00 вторника, 10 октября, на дорогах возможно образование гололедицы.

По данным МЧС России по столице, днем 9 октября ожидается 3-5 градусов тепла. Пройдет дождь с мокрым снегом. Ночью и утром местами гололедица.

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