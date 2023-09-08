Россиян предупредили о схеме мошенничества с проверкой активности почты

О новой схеме мошенничества с проверкой активности использования электронной почты россиян предупредил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Роман Деденок. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал о зафиксированной рассылке писем с требованием подтверждения учетной записи.

По словам специалиста, в новой рассылке злоумышленники не просят проходить по подозрительным ссылкам или скачивать файлы из интернета. Они запрашивают у пользователей в ответном письме имя и фамилию, а также логин и пароль. В противном случае, по их словам, аккаунт в течение последующих 48 часов будет дезактивирован.

Деденюк уточнил, что письма приходят от несуществующей организации — «Центра обмена сообщениями хостинга веб-почты». Авторы рассылки сообщают, что обновляют базу на 2023 год и удаляют все неиспользуемые учетные записи.

«Чтобы вызывать меньше подозрений, злоумышленники оформляют некоторые письма как технические: в тему добавляют код уведомления, состоящий из набора цифр и букв, а в подпись — слово copyright и фразу "все права защищены"», — рассказал он.

Специалист напомнил, что сообщать конфиденциальную информацию посторонним категорически не рекомендуется.