«Под аккомпанемент дождей»: синоптик сообщил о потеплении в Москве

О потеплении в Москве в ночь на понедельник, 23 октября, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ближайшую ночь заморозков не будет. Наоборот, под аккомпанемент дождей, потеплеет до +2...+5», — заявил синоптик.

Он рассказал, что минувшей ночью заморозки были зафиксированы практически во всем столичном регионе. Минимальная температура воздуха в Москве составила минус 1,6 градуса (на ВДНХ). В Подмосковье самой холодной точкой стали Черусти, где было минус 5,8 градуса.

«Единственным исключением стал столичный "остров" тепла, Балчуг, где столбики термометров не опустились ниже нуля и показали плюс 1,3 градуса», — отметил Тишковец.