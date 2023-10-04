Москвичей предупредили о мокром снеге

О мокром снеге с дождем предупредил москвичей в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С четверга, 5 октября, в Москве начнется похолодание, сообщил синоптик. К началу следующей недели столбики термометров могут опуститься до нулевой отметки. Будет идти дождь, к которому из-за низкой температуры добавится мокрый снег.

При этом ночь среды, 4 октября, стала рекордно теплой: по словам Тишковца, такая же ночная температура была зафиксирована последний раз 57 лет назад — в 1966 году.