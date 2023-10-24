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07:17, 24 октября 2023
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Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в начале ноября

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в начале ноября

© Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в начале ноября с связи празднованием Дня народного единства. Информация об этом доступна в Telegram-канале Минтруда РФ.

Так, в 2023 году 4 ноября выпадает на субботу. Из-за этого в пятницу перед праздничным днем рабочий день сократится на час, а понедельник будет официальным выходным. Таким образом, рабочих дней на этой неделе будет четыре: со вторника, 7 ноября, по пятницу, 10 ноября.

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