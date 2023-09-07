Город
14:20, 07 сентября 2023
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Собянин заявил о беспрерывной работе столичного метро в выходные

Собянин заявил о беспрерывной работе столичного метро в выходные

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

О беспрерывной работе московского метро и МЦК в выходные в честь Дня города заявил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва. На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после — 8 минут», — рассказал глава города.

Собянин добавил, что 16 ночных маршрутов наземного транспорта будут работать в обычном режиме.

«Благодаря этому тысячи москвичей и гостей столицы могут строить свои планы, не думая о том, до какого времени работает транспорт», — отметил он.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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