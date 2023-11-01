Нужна работа? Топ вакансий, на которые легко устроиться, определили 3,2 тысячи россиян в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка».

Большинство респондентов — 57 процентов — считают, что проще всего найти работу курьером. Почти половина россиян — 49 процентов — назвали охранника, а 40 процентов — грузчика.

Каждый пятый уверен, что проблем не будет с трудоустройством водителем. Семь процентов выделили работу поваром, пять процентов — маркетологом, а по четыре процента — дизайнером, спортсменом, проводником или бортпроводником, актером.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта.