22:00, 01 ноября 2023
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Нужна работа? Топ вакансий, на которые легко устроиться
© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Нужна работа? Топ вакансий, на которые легко устроиться, определили 3,2 тысячи россиян в ходе опроса сервисами «Работа.ру» и «Подработка».
Большинство респондентов — 57 процентов — считают, что проще всего найти работу курьером. Почти половина россиян — 49 процентов — назвали охранника, а 40 процентов — грузчика.
Каждый пятый уверен, что проблем не будет с трудоустройством водителем. Семь процентов выделили работу поваром, пять процентов — маркетологом, а по четыре процента — дизайнером, спортсменом, проводником или бортпроводником, актером.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере транспорта.