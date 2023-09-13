11:34, 13 сентября 2023
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Новый мост весом 235 тонн смонтируют в историческом центре столицы
© Изображение: Telegram-канал Мэра Москвы Сергея Собянина
Новый мост через Водоотводный канал, проходящий рядом с центральной излучиной Москвы-реки и островом Балчуг, смонтируют в столице, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
«В центр Москвы доставили уникальную конструкцию — 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном". Специалисты проведут уникальную операцию по монтажу моста на заранее подготовленные опоры», — рассказал градоначальник.
Собянин уточнил, что весящее 235 тонн пролетное строение собрали в районе подмосковного города Лыткарино и за восемь часов перевезли в исторический центр города на двух баржах. Благодаря этому сооружению в Москве появится новый маршрут для прогулок.