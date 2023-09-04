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16:03, 04 сентября 2023
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Новый кроссовер «Москвич» попал на видео

Новый кроссовер «Москвич» попал на видео

© Кадр: видео Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

Новый автомобиль «Москвич 6» попал на видео. Кадрами с открытия серийного производства машины в своем Telegram-канале поделился мэр столицы Сергей Собянин.

«Москвич 6 — седан с просторным салоном и вместительным багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах», — уточнил градоначальник в своем блоге.

В новом кроссовере есть круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, а также камеры заднего вида и парктроники. Приобрести автомобиль можно будет уже в последних числах октября 2023 года.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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