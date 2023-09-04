16:03, 04 сентября 2023
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Новый кроссовер «Москвич» попал на видео
© Кадр: видео Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»
Новый автомобиль «Москвич 6» попал на видео. Кадрами с открытия серийного производства машины в своем Telegram-канале поделился мэр столицы Сергей Собянин.
«Москвич 6 — седан с просторным салоном и вместительным багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах», — уточнил градоначальник в своем блоге.
В новом кроссовере есть круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, а также камеры заднего вида и парктроники. Приобрести автомобиль можно будет уже в последних числах октября 2023 года.