Новый кроссовер «Москвич» попал на видео

Новый автомобиль «Москвич 6» попал на видео. Кадрами с открытия серийного производства машины в своем Telegram-канале поделился мэр столицы Сергей Собянин.

«Москвич 6 — седан с просторным салоном и вместительным багажником. Модель будет доступна в трех комплектациях и пяти цветах», — уточнил градоначальник в своем блоге.

В новом кроссовере есть круиз-контроль, дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, а также камеры заднего вида и парктроники. Приобрести автомобиль можно будет уже в последних числах октября 2023 года.