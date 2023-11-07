Новые рекорды ноября! Погода продолжает удивлять москвичей

О новых температурных рекордах ноября РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Погода продолжает удивлять москвичей.

«Прошедшая ночь в Москве, по предварительным данным, стала самой теплой за все время наблюдений за погодой в столице», — заявил специалист.

В ночь на вторник, 7 ноября, столбики термометров не опускались ниже отметки 9,2 градуса, побив в эти сутки рекорд 69-летней давности, добавил специалист.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москву вернутся морозы.